Bodrum Belediyesi de 'zeytin düzenlemesini' yargıya taşıyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikliğine karşı dava açacaklarını açıkladı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkanlığını yaptığı belediyenin mart ayı meclis toplantısında zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlayan yönetmelik değişikliğine dikkat çekerek bu değişikliğin iptali için dava açılması talimatını verdiğini söyledi.
Herodot Kültür Merkezi’nde dün düzenlenen belediye meclis toplantısında, zeytinlikler konusundaki hassasiyetini dile getiren Başkan Aras, düzenlemenin iptali için mücadele vereceklerini ve zeytinliklere dokundurtmayacaklarını ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 1 Mart tarihli Maden Yönetmeliği’nde yaptığı değişikliğini kesinlikle kabul etmediklerini ifade eden Aras, dava açılması talimatını verdiğini belirterek şunları söyledi:
“Biz, belediye olarak bu konuya kararın hilafında dava açıyoruz. Biz, zeytinliklere yüzde 10’dur, yol açamazken, bir tane kulübe yapamazken bizim gariban köylümüz, oradaki sermayedarlara, oradan servetlerine servet katacaklara böyle bir şeyin tanınması ne kadar da kamu yararı olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle kabul edilemez. Biz, madenlere zeytinlerin değişilmesini kabul etmiyoruz. Ölmez ağaç zeytin size her yıl ürün verir. Ama o madeni bir defa çıkarırsın bir daha da artık oradan bir verim alamazsın. Sözde şunu yapacaklarmış: Zeytinleri oradan taşıyıp tekrar dikeceklermiş. Dünyanın milyonlarca yılda oluşturduğu humuslu toprakta bir bitkiyi düşünün. Bir de hafriyat yapılmış bir yerde kazılmış toprağın on metre altında, oradan çıkan bir bitkiyi düşünün. Bunu kesinlikle hiç kimsenin açıklayabileceğini düşünmüyorum. Zeytinliklerimizi serbest bırakın. Zeytinliklerimize dokunmayın. Biz, bununla ilgili bütün mücadelemizi sürdüreceğiz.”
NE OLMUŞTU?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği “tarım arazilerinde madencilik faaliyetlerini” düzenleyen maddesine yapılan “ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması” eklemesi yapıldı. Bu madde ile zeytinlik arazilerin maden ocağı olmasının önündeki engel kalkarken kamuoyundan tepkiler geldi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
En Çok Okunan Haberler
- BM Ukrayna kaynaklı mülteci sayısını açıkladı
- 29 Ekim Kadınları Derneği’nde başkan yeniden Bozkurt
- Halil Dervişoğlu'nun babasından Galatasaray'a gönderme!
- 'İzmir, İstanbul'dan bile riskli'
- Doğu kara teslim oldu: 1353 yere ulaşım yok
- Duygu Delen davasında karar
- Putin, komşu ülkelere seslendi
- Euroleague'den şaşırtıcı Final Four kararı!
- 'Balyoz kumpası' davasında karar
- Avrupa ülkelerinden Rusya'nın saldırısına tepki