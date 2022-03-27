Bodrum'a 2 yıl sonra uçakla gelen İngiliz yolculara çiçekli karşılama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Milas-Bodrum Havalimanı'na 2 yıl aradan sonra ilk dış uçuş, İngiltere'nin Bristol kentinden yapıldı. Bodrum'a inen uçak su takıyla, 180 yolcu ise halk oyunları ve çiçeklerle karşılandı.

(DHA)
27 Mart 2022 Pazar, 17:48
Bodrum'a 2 yıl sonra uçakla gelen İngiliz yolculara çiçekli karşılama
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Pandemi nedeniyle İngiltere uçuşları 2 yıl aradan sonra yeniden başladı. İngiltere'nin Bristol kentinden gelen 180 yolcunun bulunduğu uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'na bugün öğle saatlerinde iniş yaptı.

SU TANKI İLE KARŞILANDILAR

Uçak havalimanında 'su takı' gösterisiyle karşılandı. Bodrum'a gelen İngiliz yolcular için karşılama pastası kesildi. Yolcular, yerel halk oyunları ve çiçeklerle karşılandı.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, "Havalimanımızda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla iş birliği içindeyiz. Bu sezon yolcu trafiğimizin geçen yıla göre artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz" dedi



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