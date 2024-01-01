Bodrum’da 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı

Yayınlanma: 01.01.2024 - 12:23

Güncelleme: 01.01.2024 - 12:23

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye hareket eden Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Lastik botta bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

22 GÖÇMEN KURTARILDI

Bodrum açıklarında farklı saatlerinde diğer iki olayda ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen ile motor arızası yapıp denizde sürüklenen lastik bottaki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Üç olayda karaya çıkarılan toplam 77 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileri ile ilgili adli işlemlere başlandı.