Bodrum'da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 9’u çocuk 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-35) bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9’u çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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