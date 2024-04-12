Bodrum'da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:20

Güncelleme: 12.04.2024 - 11:21

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-35) bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9’u çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.