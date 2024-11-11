Çanakkale’de 38 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 38 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 38 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 09:13

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-905’ ve ‘KB-32’ tarafından durdurulan lastik bot içinde 20’si çocuk toplam 38 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Etiketler: #çanakkale

İlgili Haberler

Çanakkale'de 27 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 27 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!

Çanakkale'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!
Yaşam savunucuları ağaç kıyımına karşı Çanakkale'de: 'Cengiz, Kazdağları'ndan defol!'

Yaşam savunucuları ağaç kıyımına karşı Çanakkale'de: 'Cengiz, Kazdağları'ndan defol!'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler