Çanakkale’de 38 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 09:13

Güncelleme: 11.11.2024 - 09:14

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-905’ ve ‘KB-32’ tarafından durdurulan lastik bot içinde 20’si çocuk toplam 38 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.