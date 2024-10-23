Muğla merkezli silah ticareti operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli silah ticareti operasyonunda Milas ilçesi ile İstanbul'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla merkezli silah ticareti operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 07:20

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesi ile İstanbul'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 51 fişek, kompozit başlık, 2 balistik plaka, balistik yelek, 574 gram doğal taş, 94 zultanit taşı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 


Etiketler: #muğla

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