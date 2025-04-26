Bodrum'da aidatlar cep yakıyor: 120 bin liraya kadar çıkıyor!
Bodrum'da site aidatları el yakıyor: Lüks bölgelerde aylık aidat bedelleri 120 bin liraya kadar çıkıyor, bazı aidatlar kira fiyatlarını solluyor.
Kira fiyatlarındaki artış tartışmaları sürerken, Bodrum’da lüks sitelerdeki aidat bedelleri de dikkat çekici seviyelere ulaştı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, bölgede site aidatlarının 500 liradan başlayıp 120 bin liraya kadar çıktığını belirtti.
Gümüş Kapar’ın açıklamasına göre, aidat fiyatlarındaki bu büyük fark, sitelerin bulunduğu lokasyon, konsept ve sunduğu hizmetlere göre değişiyor. Yarımadanın güneyinde aidatlar daha makul seviyelerde seyrederken, kuzeye doğru ilerledikçe fiyatlar adeta katlanıyor. Özellikle Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü gibi popüler bölgelerde, aylık aidat bedelleri dudak uçuklatan rakamlara ulaşıyor.
Vatandaşlar uygun fiyatlı ve güvenli konut bulmakta zorlanırken, bazı lüks sitelerdeki aidatların aylık kira bedellerini dahi geride bırakması, sosyal medyada da büyük tepki topluyor. Uzmanlar ise bu durumun, bölgedeki gayrimenkul piyasasında yaşanan lüksleşme eğiliminin bir sonucu olduğunu ifade ediyor.
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