İSKİ’den ‘su krizi’ açıklaması: ‘Kuraklık Avrupa Yakası için katlandı’

Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:49

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:49

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından baraj doluluk oranlarındaki düşüş devam ediyor. Cumhuriyet TV’ye konuşan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Solmaz, “İstanbul’un barajlardaki doluluk oranı yüzde 20’nin altına düşmüş durumda” dedi.

“SUYUMUZ KISA PERİYOTTA YETECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Kısa periyotta suyun yetebileceğini dile getiren Solmaz, “Döngüsel olarak biz yağış mesiminin başlarındayız, ekim ayından itibaren yağışların yağmasını bekleriz. Fakat bu sene meteorolojinin beklentilerinin de aksine henüz bir yağış başlamadı. Biz yaklaşık 7-8 aydır en kötü senaryoyu çalışarak şu ana kadar şehrin ortalama 3 milyonun üzerindeki suyunu temin ettik. 25-30 günlük, kısa periyotta mevcut suyumuz yağış olmasa da yetecek görünüyor” ifadelerini kullandı.

“KURAKLIK AVRUPA YAKASI İÇİN KATLANMIŞ VAZİYETTE”

Kuraklığın yaşandığı bölgeye dikkat çeken Solmaz, “İSKİ tarihinin en kurak dönemi yaşanıyor. Bu sene özelinde Avrupa Yakası için kuraklık katlanmış vaziyette. Anadolu Yakası içinse önümüzdeki bir yıl için bir tehlikeden bahsetmiyoruz” açıklamasında bulundu.

“BOĞAZIN ALTINDAN SU AKTARIYORUZ”

Kuraklıkla mücadele yöntemlerini dile getiren Solmaz, “İstanbul’un zorluğu: Anadolu Yakası’nda suyumuzu Avrupa Yakası’na maksimum seviyede aktarmaya çalışmak, sistem bunun üzerine kurulu. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda su dengesi açısından normal zamanlarda bile nüfusumuzun veya tüketimimizin 3’te 2’si Avrupa Yakası’nda ama su kaynaklarımız Anadolu Yakası’nda. Biz boğazın altından kuzey ve güney olmak üzere iki ayrı geçişten su aktarıyoruz. Bizim maksimum aktarabileceğimiz su 1 milyon 400 bin metreküpler mertebesinde. Yağış mevsimine herhangi bir kesinti yapmadan ulaşmayı düşünüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.



