Bodrum'da feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde fırtına etkili oldu. Bodrum-Kos arası feribot seferleri iptal edilirken, denizcilere ve balıkçılara 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı.
Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.
Denizde dalgaların boyu yer yer 2 metreyi aşarken, Bodrum-Kos arası feribot seferleri iptal edildi.
Balıkçılara ve denizcilere 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı.
Öte yandan, fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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