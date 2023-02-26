Bodrum'da feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde fırtına etkili oldu. Bodrum-Kos arası feribot seferleri iptal edilirken, denizcilere ve balıkçılara 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 17:55
Bodrum'da feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı.

Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi.

Denizde dalgaların boyu yer yer 2 metreyi aşarken, Bodrum-Kos arası feribot seferleri iptal edildi.

Balıkçılara ve denizcilere 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı.

Öte yandan, fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.


muğla Bodrum Fırtına

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