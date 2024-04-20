Bodrum’da işçiler toprak altına kaldı!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı.
Türkiye genelinden çok sayıda AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinden gönüllüler, Konacık Mahallesi Gaz Deresi Caddesi'ndeki AKUT Bodrum Yerleşkesi'nde eğitim aldıkları sırada, yakınlarındaki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldiğini öğrendi.
Ekipler bunun üzerine toprak altında kalan 2 işçi için operasyona çıktı.
Yapılan çalışma sonucu Feyyaz Ş. ve Ferhat G. isimli işçilere ulaşan ekipler, yaralıları sedyeyle güvenli alana tahliye etti.
Kurtarılan işçiler daha sonra ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Operasyon anı ise AKUT ekiplerince görüntülendi.
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