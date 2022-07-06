Bodrum'da otomobille kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil içerisine sıkışan sürücü güçlükle kurtarılırken, yaralı yakını bölgede görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.
Bodrum-Turgutreis istikametinde, 5 Temmuz Salı akşamı saat 22.30 sıralarında seyir halinde ilerleyen Abdülkadir Irmak yönetimindeki 38 YL 694 plakalı otomobil, Turgutreis istikametinden ilerleyen ve kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Veysel Uysal idaresindeki 48 E 3378 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Otomobil, çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savruldu. Kazada 2 sürücü ve 2 araçta bulunan 2 yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu, sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı.
TRAFİK AKSADI
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
BASINA TEPKİ GÖSTERDİLER
Öte yandan, kurtarma çalışmaları sırasında yaralı yakınları bölgede haber için görevini yapan basın mensuplarına tepki gösterdi. Bölgedekilerin araya girmesiyle olayın büyümesi engellendi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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