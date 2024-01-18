Bodrum'da sağanak sonrası sahiller çöple doldu

Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:09

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:10

Dünyanın en önemli turizm yerlerinden biri olan Bodrum'da 2 gündür sağanak aralıklarla etkili oluyor.

Yağmurla debileri yükselen dereler, önlerine kattıkları çöpleri Gümbet ve Bitez plajlarına taşıdı.

Sel sularıyla plaja kadar gelen plastiğe kadar çok sayıda atık, kirliliği gözler önüne serdi.

Bazı amatör olta balıkçıları çöplere aldırış etmeden sahil kenarında balık tutarken bölgedeki kuş sürüleri de çöp yığını içerisinde yiyecek aradı.