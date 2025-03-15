Bodrum'da sahiller doldu, deniz sezonu açıldı
Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’da hava sıcaklığının 28 dereceyi bulmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Güneşin tadını çıkarmak isteyenler, kumsalda güneşlenip denize girdi.
Türkiye’nin en popüler turizm merkezlerinden biri olan Bodrum, sıcak ve güneşli havayla birlikte hareketlendi. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceye ulaştığı ilçede, Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde yoğunluk yaşandı.
Yerli ve yabancı turistler, yazdan kalma günleri fırsat bilerek denize girip, kumsalda güneşlendi.
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