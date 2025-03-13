Boğa, sahibinin elinden kaçtı: Trafiği birbirine kattı!

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sahibinin elinden kaçan boğa, trafiği birbirine kattı. Bir araca zarar veren boğa, bir kadın ve çocuğun da hafif yaralanmasına neden oldu.

Boğa, sahibinin elinden kaçtı: Trafiği birbirine kattı!
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DHA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 14:18

Erenler Mahallesi'nde öğle saatlerinde sahibinin elinden kaçıp D-100 karayoluna çıkan boğa, Pekşenler mevkisinde trafiği birbirine kattı.

Yoğun araç akışının bulunduğu güzergahta trafik durma noktasına gelirken, boğayı yakalamak için ekipler seferber oldu.

Polis ekipleri önlem alarak trafiği durdurdu. Daha sonra boğa demir bariyerlerden atlayarak D-100 karayolundan yan yola kaçtı.

Kimseyi yanına yaklaştırmayan boğa, polis aracına zarar verirken, girdiği lastikçi dükkanında bir kadın ve çocuğa çarparak hafif yaralanmasına neden oldu.

Sürücülere ve yurttaşlara zor anlar yaşatan boğa, 7 uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek boş bir arazide sahipleri tarafından yakalandı.


Etiketler: #sakarya #boğa #Trafik

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