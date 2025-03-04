Sanayi sitesine giren boğa, esnafı kovaladı
Batman'da sanayi sitesine girip esnafı kovalayan boğa, tedirgin etti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Batman Gültepe Mahallesi'nde sanayi sitesine giren başıboş boğa, çevrede bir süre dolaştı.
Esnafın bazılarını da kovalayan boğa korku dolu anlar yaşatırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Uzun süreli takibin ardından yakalanan boğa, dışarı çıkartıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- İktidarın 'anayasa' hesapları
- Okuyan'dan kritik değerlendirme
- Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'süreç' çağrısı
- Çakarlı cipin sahibi ne kadar vergi ödedi
- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma!
- O şartı sağlayanların aylıkları artacak!