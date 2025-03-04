Sanayi sitesine giren boğa, esnafı kovaladı

Batman'da sanayi sitesine girip esnafı kovalayan boğa, tedirgin etti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sanayi sitesine giren boğa, esnafı kovaladı
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DHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 17:16

Batman Gültepe Mahallesi'nde sanayi sitesine giren başıboş boğa, çevrede bir süre dolaştı.

Esnafın bazılarını da kovalayan boğa korku dolu anlar yaşatırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Uzun süreli takibin ardından yakalanan boğa, dışarı çıkartıldı.

 


Etiketler: #batman #Esnaf #boğa

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