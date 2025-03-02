Boğazına lokma kaçan genç kız kurtarılamadı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, kaldığı bakımevinde kahvaltı yaparken nefes borusuna büyük bir lokma kaçan 19 yaşındaki Sudenaz Özbek, hastaneye kaldırıldı. Genç kız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Boğazına lokma kaçan genç kız kurtarılamadı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 16:46

İzmir’in Torbalı ilçesi Özbey Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Sudenaz Özbek, kaldığı bakımevinde kahvaltı sırasında nefes borusuna büyük bir lokma kaçması sonucu fenalaştı.

Sudenaz Özbek'e ilk müdahaleyi bakımevi çalışanları yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri adrese sevk edildi.

Ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özbek, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #İzmir #Torbalı #Heimlich manevrası

İlgili Haberler

İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
İftar ne zaman? 2 Mart 2025 Ramazan İmsakiyesi: İstanbul Ankara İzmir iftar ve sahur saatleri....

İftar ne zaman? 2 Mart 2025 Ramazan İmsakiyesi: İstanbul Ankara İzmir iftar ve sahur saatleri....
İzmir'de uyuşturucu baskını! 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi: 1 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu baskını! 2 bin 464 sentetik ecza ele geçirildi: 1 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler