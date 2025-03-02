Boğazına lokma kaçan genç kız kurtarılamadı

Yayınlanma: 02.03.2025 - 16:46

Güncelleme: 02.03.2025 - 16:46

İzmir’in Torbalı ilçesi Özbey Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki Sudenaz Özbek, kaldığı bakımevinde kahvaltı sırasında nefes borusuna büyük bir lokma kaçması sonucu fenalaştı.

Sudenaz Özbek'e ilk müdahaleyi bakımevi çalışanları yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri adrese sevk edildi.

Ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özbek, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.