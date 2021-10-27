Boğaziçi’nin ‘ikinci kayyum’u Naci İnci, 12 öğrenci hakkında koruma kararı aldırdı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör Prof. Dr. Naci İnci, 6284 sayılı kanun kapsamında 12 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi hakkında koruma kararı aldırdı. Kanun, kadına karşı şiddet vakalarında etkili uygulanmazken İnci için uygulanması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ve üniversite bileşenleri tarafından “ikinci kayyum” olarak nitelendirilen Prof. Dr. Naci İnci bu kez de ‘ısrarlı takip mağduru’ olduğu gerekçesiyle İstanbul 1. Aile Mahkemesi’ne başvurarak 14 öğrencisi için uzaklaştırma kararı talep etti. Talebi kısmen kabul eden mahkeme 12 öğrenci hakkında 1 aylık tedbir kararı aldı.

İnci’nin koruma kararı aldırdığı 12 öğrenci arasında daha önce şikâyet ettiği ve şu an cezaevinde bulunan 2 Boğaziçi öğrencisi de bulunuyor. Karar, şiddet mağduru kadınları korumayı amaçlayan 6284 sayılı kanun kapsamında alındı. 6284 sayılı kanun, “Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları” düzenliyor.

Ancak kadın örgütleri, 6284 kapsamında tedbir talebinde bulunan kadınların başvurularının kabul edilmemesi nedeniyle kadın cinayetlerinin önlenemediğine birçok kez vurgu yapmıştı. Kadınlar için etkili uygulanmayan kanunun Naci İnci için işletilmesi ise dikkat çekti.

‘AŞAĞI BAKMADIK’

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyuma karşı 1 Şubat’ta gerçekleşen protesto eylemleri sırasında gözaltına alınan 97 öğrenci hakkında açılan davanın ilk duruşması Çağlayan’da bulunan İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Çok sayıda öğrenci yargılanan arkadaşlarına destek olmak için duruşma öncesi adliye binası önünde açıklama yaptı. Öğrenciler, “O gün aşağıya bakmadık. Gözaltılar ve tutuklamalarla da direnenlerin dayanışmaya olan inancını yenemediler” dedi.

‘HAPSE ATTIRMAK İÇİN'

Kararı değerlendiren avukat Burçin Şahan, “Korkunç bir 6284 suiistimali ile karşı karşıyayız” dedi. Şahan, “İnci, öğrenciler yönünden koruma tedbiri aldırmıştır. Şiddete maruz kalan kadınlar için uygulatamadığımız bu kararı Naci İnci’nin uygulatabilmesi hukuk sisteminin ne hale geldiğinin bir göstergesidir. Bu tedbirin ihlali halinde zorlama hapis öngörülmüş, öğrencilerini hapse attırmaya yönelik bu kadar yoğun çaba içinde olan bir kişiyi anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.