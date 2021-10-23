Boğaziçi’nde gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen öğrenciler serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Güney Kampüs'te bulunan "Kayyumluk" binası önüne çadır kurmak isteyen öğrencilere yönelik saldırıda gözaltına alınan 45 öğrenciden 3'ü mevcutlu istenerek geceyi nezarethanede geçirmişti. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen 3 üniversiteli serbest bırakıldı

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2021 Cumartesi, 23:39
Boğaziçi’nde gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen öğrenciler serbest bırakıldı
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Boğaziçi Üniversitesi’nde Güney Kampüs’te bulunan “Kayyumluk” binası önüne çadır kurmak isteyen öğrencilere yönelik saldırıda gözaltına alınan 45 öğrenciden 3’ü adliyeye çıkarıldı.

BirGün'de yer alan habere göre, savcılık ifadelerinin ardından 3 üniversiteliden biri adli kontrol ile Ayşe Beliz İnce ve Uğur Ünal tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 3 üniversiteli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektör atamalarına yönelik protesto kapsamında Güney Kampüs'te kurduğu nöbet çadırı güvenlik görevlilerince kaldırılmıştı. Yeniden çadır kurmak isteyen öğrenciler ve akademisyenler ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıkmıştı. Müdahalenin ardından kampüse çevik kuvvet ekipleri girmiş, polisler rektörlük önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere müdahale ederek 45 öğrenciyi gözaltına almıştı.


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