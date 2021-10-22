Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale

22 Ekim 2021 Cuma, 12:45

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde özel güvenlik görevlileri, öğrencilerin nöbet çadırına el koydu.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu ile başlayan, daha sonra Bulu'nun görevden alınıp yerine Prof. Dr. Naci İnci’nin atanmasıyla devam eden protestolar 292. gününde de devam ediyor.

Güney Kampüs’teki rektörlük binasının önündeki nöbet çadırı, bugün özel güvenlik birimleri tarafından kaldırıldı. Görevliler, öğrencilerin çadır açma girişimini de engelledi.

Müdahale sonrası kampüse çevik kuvvet ekipleri girdi.











