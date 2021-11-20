İBB Sözcüsü Ongun paylaştı: Boji'ye kumpas!
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında gezen Boji'nin tramvaya pislediği iddia edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, bir kişinin tramvay koltuğuna dışkı bıraktığı anların videosunu paylaştı.
Twitter'da bir kişinin “İBB’nin kadrolu köpeği BOJİ tramvaya pisledi” diye paylaşımının üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun bu iddialara cevap verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ongun, “Güzel bir cana bile düşman olanlarla uğraşıyoruz” diye tepki gösterdi. Ongun'un paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde gerçek ortaya çıktı. Yaşlı bir adamın dışkıyı koltuğa koyduğu görülürken, Ongun "Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin" dedi.
Boji’nin tramvaya kaka yaptığı iddia edilmişti. Ama kameralar bize bu akıl almaz görüntüleri gösterdi, izleyin. pic.twitter.com/xLnDH7cjOb— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 20, 2021
İBB, ÇİP TAKMIŞTI
İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanan Boji sosyal medyanın gündeminde. Daha önce başı boş şekilde dolaşan Boji'ye İBB, takip edilebilmesi için mikro çip takmıştı.
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