AKP'nin Tren Garı'nda Yap-İşlet-Devret faturası: Hata payı yüzde 64, 'garanti sayı' yükseltilmiş!
CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Ankara Hızlı Tren Garı'nın işletmesini üstlenen Kolin, Cengiz ve Limak'a yapılan garanti ödemeleri paylaştı.
CHP Zonguldak Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modellerindeki garanti ücret ödemesi faturalarını ortaya çıkarmaya devam ediyor.
Yavuzyılmaz Ankara Hızlı Tren Garı'nda, 2016-2024 yılları arasında, garanti edilen giden yolcu sayısının 46 milyon olduğunu ancak gerçekleşen giden yolcu sayısının 16 milyon 822 bin olduğunu açıkladı. Buna göre hata payı yüzde 64 olarak kaydedildi.
Yavuzyılmaz ayrıca şirkete ödenen garanti tutarın 81 milyon 822 bin dolar olduğunu belirterek, 2024'te 8 milyon olan garanti edilen yıllık giden yolcu sayısının bu yıl artırıldığını ifade etti.
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
"Yaparsa AK Parti yapar!
AK Parti’nin, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Ankara Hızlı Tren Garı'nı işleten KOLİN, CENGİZ, LİMAK’a devasa tutarda garanti ödemesi yaptığını tespit ettik. 2016-2024 yılları arasında,
Garanti edilen giden yolcu sayısı: 46.000.000
Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 16.822.000
Hata payı: %64
Şirkete ödenen garanti tutarı: 81.822.000 Dolar
Not: 2024’te 8 milyon olan garanti edilen yıllık giden yolcu sayısı, 2025’te 10 milyon’a çıkıyor.
Kaynak: CİMER, TBMM Tutanak"
Yaparsa AK Parti yapar!— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) January 6, 2025
AK Parti’nin, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Ankara Hızlı Tren Garı'nı işleten KOLİN, CENGİZ, LİMAK’a devasa tutarda garanti ödemesi yaptığını tespit ettik.
2016-2024 yılları arasında??
Garanti edilen giden yolcu sayısı:
46.000.000
Gerçekleşen… pic.twitter.com/vd0p51lcIr
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