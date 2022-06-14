Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan'ın neden ihracı isteniyor?

14 Haziran 2022 Salı, 15:57

Tanju Özcan 1973 yılında Bolu Mengen'de doğdu. Anne ve babası öğretmen olan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu belediye başkan adayı oldu fakat seçilemedi. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi.

10 sene aradan ve 3 dönem milletvekilliğinden sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den tekrar Bolu belediye başkanlığına aday gösterildi. Özcan aldığı %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.

TANJU ÖZCAN'IN EŞİ KİMDİR?

Tanju Özcan 1999 yılından beri Meral Özcan ile evlidr. Çiftin Can isminde bir oğulları vardır.

TANJU ÖZCAN'IN NEDEN İHRACI İSTENİYOR?

Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine yönelik açıklamalarda bulunan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından, bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışlar Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Tanju Özcan bu kapsamda Genel Merkezimiz tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır. Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve 'uyarı' ile cezalandırılmıştır. Tanju Özcan’ın 'uyarı' cezasının ardından, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir"

Öte yandan Özcan, geçtiğimiz aylarda, “Bolu Belediyesi’nden geçici sığınmacılara son çağrı” başlıklı Türkçe ve Arapça yazılı ilan asmıştı. Pankartta “Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu pankartla ilgili savcılık, Tanju Özcan hakkında “nefret ve ayrımcılık” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AKP sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" demişti. Başkan Özcan sosyal medya hesabından, söz konusu konuşmayı paylaşıp, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan'ın bu paylaşımı tepki çekmişti. Yaşananların ardından Hacer Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yapmıştı. Tanju Özcan'ın sözlerini psikolojik şiddet kabul eden mahkeme, Çınar'ın 'tedbir' talebini kabul etmişti.

Özcan, daha önce de katıldığı bir televizyon programında, kendisinden tüp bebek için yardım isteyen bir kadınla ilgili anısını anlatırken,'Benim bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz' dedi… Hanımefendi dedim ben size nasıl yardımcı olabilirim o konuda… Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş…" sözleri nedeniyle de geçen yıl Eylül ayında "uyarı" istemiyle disipline sevk edilmişti.

Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan'ın uyarı almasına karar vermişti.

Özcan, geçen hafta da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Adaylığını açıkla" ifadesine karşı "Yol verin ben bu resti göreyim" ifadelerini kullanmıştı.

TANJU ÖZCAN'DAN 'İHRAÇ TALEBİ' SONRASI İLK AÇIKLAMA



CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Özcan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi’nin üvey değil, öz evladıyım" dedi.

