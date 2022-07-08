Bolu Dağı geçişinde 'bayram' trafiği

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM'in Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden olurken, ulaşım da zaman zaman durma noktasına geldi.

DHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 10:07
Bolu Dağı geçişinde 'bayram' trafiği
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Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı mevkisinde ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi.

Yoğunluk nedeniyle TEM üzerindeki dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri ise ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alıp denetimlerini artırdı.

Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler, hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı.


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