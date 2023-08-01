Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması: Ulaşım kontrollü sağlanacak

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemleri bakım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

AA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 17:29
Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması: Ulaşım kontrollü sağlanacak
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Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bolu Dağı Tüneli'nde havalandırma sistemleri bakım çalışması yürütülecek.

Bu kapsamda 4 Ağustos'ta 00.30-07.00 saatlerinde İstanbul yönünde (3,85-6,95 kilometreler/tünel içi) önce sol-orta şeritler, sonrasında da sağ-orta şeritler trafiğe kapatılacak.


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