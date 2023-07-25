Görüntüler infial yaratmıştı: Bakımevinde engelliye kötü muamelede bulunanlar tutuklandı!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 14:36

Güncelleme: 25.07.2023 - 14:36

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bir özel bakımevinde, çalışanların yatalak hastaya şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada infial yaratmıştı. Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve bakımevinin faaliyetlerine son verildiği duyuruldu.

Büyükçekmece'de Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde bir engelliye kötü muamelede bulunulmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan görüntüdeki N.C. ile görüntüyü çeken M.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılık işlemlerinin ardından 2 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheliler N.C. ve M.P'nin tutuklanmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece'deki özel bakımevinde görevlinin bir hastaya kötü muamelede bulunmasına ilişkin videonun sosyal medyada yayınlanması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Valiliğince başlatılan idari soruşturma tamamlanana kadar bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş, burada hizmet alan vatandaşlar başka kuruluşlara sevk edilmişti.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada da görüntülerde yer alan N.C. ile videoyu çeken M.P. gözaltına alınmıştı.