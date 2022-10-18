Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükler kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

AA
18 Ekim 2022 Salı, 09:29
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Bolu Dağı Tüneli'nde sisin etkili olduğu bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarırken, trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması yönünde ikazda bulunuyor.

 


Sis bolu dağı Bolu Dağı Tüneli

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