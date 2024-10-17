Bolu Kartalkaya beyaz örtüyle kaplandı

Bolu’da kayak merkezi Kartalkaya, sabah erken saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu Kartalkaya beyaz örtüyle kaplandı
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DHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 12:25

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olurken, hava sıcaklığının düştüğü kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya’da sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşmesiyle birlikte yağmur, kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte Kartalkaya’da bulunan pistler beyaz örtüyle kaplandı. 


Etiketler: #bolu #Kartalkaya #kar yağışı

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