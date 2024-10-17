Bolu Kartalkaya beyaz örtüyle kaplandı
Bolu’da kayak merkezi Kartalkaya, sabah erken saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olurken, hava sıcaklığının düştüğü kentin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya’da sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düşmesiyle birlikte yağmur, kara dönüştü. Kar yağışıyla birlikte Kartalkaya’da bulunan pistler beyaz örtüyle kaplandı.
Etiketler: #bolu #Kartalkaya #kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- Köfteci Yusuf skandalı o bakanı koltuğundan edebilir
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Gözlerindeki 'ışıltı' söndü: 7 şubesini kapattı
- Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu belli oldu
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Fenerbahçeli yıldızın kırmızı kartı gündem oldu!
- Hukuk yok, 'münafıklar ordusu' var!