Bolu Valiliği duyurdu: Ramazan ayında mesai saatleri değişti!
Bolu’da Ramazan ayında mesai saatleri değişti. Kamu kurum ve kuruluşlarında sabah mesai saat 08.30'da başlayacak, saat 17.00'de sona erecek.
Bolu Valiliği, Ramazan ayı nedeniyle mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada "Bolu genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında 3 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 28 Mart 2025 tarihine kadar mesai saatleri değişti. Yapılan değişikliği göre sabah 08.30 ile 12.30 öğlen arası 12.30 ile 13.00 arası, öğleden sonra ise 13.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak" denildi.
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