İBB ramazana hazır: Kent lokantaları iftarda açık olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan ayı ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İBB, rutin cami temizlik çalışmalarına bu ramazanda da artırarak devam edecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İBB arasında imzalanan protokol doğrultusunda, İstanbul genelinde 39’u selatin ve tarihi cami olmak üzere toplam 44 camide rutin bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

UZMAN TEMİZLİK EKİBİ GÖREVDE

İBB'den yapılan açıklamaya göre, alanında uzman 116 kişilik ekip, aralarında Fatih Camii, Süleymaniye Camii, Nusretiye Camii, Nuruosmaniye Camii ve Eyüpsultan Camii’nin de bulunduğu selatin camileri ilk teravih öncesi bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Ayrıca İstanbul’un üç büyük yeni camisinde (Büyük Çamlıca Camii, Ataşehir Mimar Sinan Camii, Marmara İlahiyat Camii) bakım ve temizlik çalışmalarını yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında haftanın her günü uygun temizlik malzemeleri ile tarihi camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütülecek.

CAMİ ÇEVRESİ AVLU VE HAZİRE ALANLARINDA BAKIM

Çalışmalar kapsamında halılar kuru temizleme yöntemiyle temizleniyor. Tarihi mimari süslemeler, asırlık avizeler ve camlar büyük bir hassasiyetle temizlendi. İBB camilerin yanı sıra çevresini, avlusunu ve haziresini de temizliyor.

İMAMOĞLU'NUN RAMAZAN MESAJI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden yayınlanan video mesajında tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak, “Mübarek Ramazan ayı, bereketi ve huzuruyla sofralarımıza, birlik ve beraberliğiyle gönüllerimize gelsin. İBB olarak bu yıl da büyük bir dayanışma ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olacağız” dedi. Halk Ekmeğin Ramazan’da pide üretimini artıracağını 350 gram pideyi 15 TL’ye İstanbullulara sunacağını da sözlerine ekledi.

MEYDANLARDA RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Ramazan etkinlikleri, Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki birçok meydanda hayat bulacak. Ana meydanlar arasında Pendik, Bağcılar, Esenyurt, Beylikdüzü 100. Yıl Meydanı, Üsküdar ve Bahçelievler bulunuyor. Başlıca etkinlik alanları arasında ‘Semtimde Ramazan’ programı kapsamında Esenler Dörtyol Meydanı, Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı, Ümraniye Dudullu Meydanı, Kağıthane Sadabat Parkı, Sultangazi, Zeytinburnu Çırpıcı Parkı ve Sultanbeyli Meydanı gibi önemli merkezler yer alıyor. İBB, tüm Kültür Merkezlerinde Ramazan ayını, konserler, tiyatrolar, film gösterimleri ve atölyelerle dolu dopdolu bir programla karşılıyor. Her çarşamba konserler, her cuma yetişkin tiyatroları, her pazar çocuk tiyatroları, her cumartesi film gösterimleri ve her salı-cumartesi atölyeler ücretsiz olarak sunulacak.

RAMAZAN TIR'I MAHALLELERDE GEZECEK

Ramazan ayı boyunca her gün 14.00-19.00 saatleri arasında konserler, illüzyon gösterileri, yarışmalar ve atölyelerin yer alacağı Ramazan TIR'ı ve Sahnebüs, 25 ilçede çocuklarla buluşacak. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı İBB Orkestraları, Sultanahmet, Pendik, Küçükçekmece, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Üsküdar ve Esenler’de düzenlenecek konserlerle Ramazan coşkusunu yaşatacak.

YENİKAPI'DA RAMAZAN PAZARI

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda her akşam farklı illerin kültürel öğeleri, yerel sanatçılar, yöresel ürünler ve dini yayın stantları ile Ramazan ruhu yaşatılacak. Artİstanbul Feshane’de konserler, söyleşiler, dinletiler ve çocuk etkinlikleriyle dolu bir programın yanı sıra bahçesinde Ramazan Pazarı kurulacak.Ramazan ayına özel programlar ise şöyle olacak:

Sahne Gösterileri: Geleneksel orta oyunları, meddah gösterileri ve akrobasi şovları izleyicilerle buluşacak.

Konserler: İBB Mehteranı, İBB Türk Sanat Müziği ve İBB Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alacak, tasavvufi müzik dinletileri ve marşlar icra edilecek.

Çocuk Etkinlikleri: Kukla gösterileri, tahta oyuncakçılar, lunapark ve çocuk tiyatroları minik ziyaretçiler için eğlenceli bir atmosfer yaratacak.

Sema ve Hatır Kahvesi: Sultanahmet Turşucuzade Konağı’ndaki Sıbyan Mektebi’nde alanında uzman isimlerle kahve eşliğinde samimi sohbetler düzenlenecek.

Direklerarası Eğlencesi: Eski İstanbul Ramazanlarının canlandırıldığı Direklerarası’nda sergi ve gösteriler yapılacak.

217 BİN KİŞİ İFTAR ÇADIRINDA AĞIRLANACAK

İBB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ramazan ayı boyunca toplam 217 bin 500 kişiyi iftar çadırlarında misafir etmeyi planlıyor. Günlük 7 bin 500 kişilik kapasiteyle Esenyurt, Bahçelievler ve Sancaktepe meydanlarında iftar verilecek. 18 noktada mobil büfelerle kumanya paketi ve sıcak çorba dağıtımı yapılacak. Günlük 18 bin, toplam 522 bin iftarlık dağıtılacak.

Mobil büfeler ise şu lokasyonlarda hizmet verecek:

Beylikdüzü Metrobüs, Eyüpsultan Meydanı, Sultanbeyli Meydan, Kartal Metro, Fatih Saraçhane, Beşiktaş İskele, Bakırköy Özgürlük Meydanı, Zeytinburnu Tramvay, Bağcılar Meydan, Avcılar Metrobüs, Cevizlibağ Metrobüs, Mecidiyeköy Metrobüs, Ümraniye Metro, Davutpaşa YTÜ, Yenikapı Marmaray, Çekmeköy Metro, Çatalca Cumhuriyet Meydanı, Kadıköy.

KENT LOKANTALARINDA İFTAR, HASTANELERE SAHUR HİZMETİ

İBB kent lokantalarında Ramazan boyunca toplam 58 bin iftar yemeği verilecek. Kent lokantaları haftanın her günü iftar da verecek. Her akşam 2 bin kumanya dağıtımı yapılacak. Hastane acil servislerinde görev yapan sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına günlük 2 bin kişilik sahurluk paketi sunulacak. Boğaz'da düzenlenecek gemi turlarında günlük 200 kişi iftar yapacak, toplamda 4 bin kişiye ikramda bulunulacak.

100 BİN HANEYE RAMAZAN KUPONU

Açıklamaya göre, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 100 bin haneye 2 bin liralık Ramazan Kuponu Desteği sağlıyor. Bu destek özellikle kanser ve kronik hastalığı olan bireyler, bakım veren kadınlar, engelli bireylere bakım verenler, yaşlılar, tek başına yaşayan kadınlar, tek ebeveynli aileler ve şiddet mağduru kadınlara öncelikli olarak verilecek. Bunun yanında her ay düzenli olarak Sosyal Destek İstanbulkart ile 200 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 1.500 lira yatırılmaya devam edilecek.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ PİDE

Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi emekliler ve asgari ücretle geçinen ailelere Halk Ekmek aracılığıyla toplamda 615 bin adet ücretsiz pide dağıtılacak. Ayrıca, İBB Kadın Hizmet Merkezleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kadınlar için türbe ve cami ziyaretleri düzenleyecek.

ÜCRETSİZ RAMAZAN GEZİLERİ

İBB Turizm Şube Müdürlüğü, Ayasofya, Süleymaniye, Eyüpsultan Camii gibi önemli dini ve tarihi mekanlara Ramazan Gezileri düzenleyecek. Ayrıca, İstanbul’un tarihini ve kültürel mirasını keşfetmek isteyenler için ücretsiz müze ziyaretleri sunulacak. İBB Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi Ramazan ayı boyunca iftardan gece yarısı 00.00’a kadar ücretsiz olacak. Müzelerde atölyeler, sergiler, müzik dinletileri ve özel gösteriler düzenlenecek.