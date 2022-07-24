Bolu Valiliği'nden zehirlenme vakalarına ilişkin açıklama
Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 130 kişiden 58'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Temmuz itibarıyla Bolu'daki hastanelere 130 yurttaşın başvurduğu belirtildi.
Hastaneye başvuranların tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "71 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış olup 58 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edilmektedir" bilgisine yer verildi.
Açıklamada, Ankara'daki hastanede dün hayatını kaybeden 49 yaşındaki Eyüp Ertem'in ailesi ve sevenlerine yeniden başsağlığı temennisinde bulunuldu.
Video Haberler
- Cinsel ilişki vaadi kabusları oldu
- 15 yıldır AKP üyesiydi... Kılıçdaroğlu rozetlerini taktı
- El Clasico'da saha karıştı!
- Yayla kavgasında tutuklu sayısı yükseldi
- Otobüste 'röntgen' dayağı
- 'Hayalet ağ'la katliam
- Zehirli deniz kestanesi istilası: 2 ay içerisinde...
- Sarhoş sürücü otopark görevlisini ezdi
- Otomobil minibüse çarptı: Çok sayıda yaralı var
- 215 Afgan göçmene sınırdışı
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk Lirası'nda yeni dönem
- Danıştay'dan 'enflasyon' kararı
- Cep telefonu ile tuvalete gidenler dikkat!
- Maymun çiçeği için 'küresel acil durum' ilanı
- İstanbul'da fiyatlar uçtu: Yıllık 172 bin lira!
- Yargıda 'Ali Erbaş' sessizliği
- Oyuncu Songül Öden ölümden döndü!
- 'İşçiler Erdoğan'ın mitingine böyle taşındı'
- AKP'nin planını açıkladı: 'Yağma başladı...'
- MHP'li Vural'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yorumu