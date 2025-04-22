Bolu'da devrilen vagonun altında kalan maden işçisi kurtarılamadı!

Mengen ilçesinde Asim Karaöz’ün, çalıştığı maden ocağında yüzeye çıkmak için bindiği yük vagonu devrildi. Vagonun altında kalan Karaöz hayatını kaybetti.

Bolu'da devrilen vagonun altında kalan maden işçisi kurtarılamadı!
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DHA
Yayınlanma: 22.04.2025 - 11:35

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki bir maden ocağında dün akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Asim Karaöz (62), yüzeye çıkmak için ocakta yük taşımak için kullanılan vagona bindi. Bir süre sonra vagon devrildi. Asim Karaöz, vagonun altında kalıp, ağır yaralandı.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mengen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaöz, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Asim Karaöz'ün cenazesinin memleketi olan Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi.


Etiketler: #maden ocağı #vagon #İşçi #bolu

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