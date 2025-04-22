Bolu'da devrilen vagonun altında kalan maden işçisi kurtarılamadı!
Mengen ilçesinde Asim Karaöz’ün, çalıştığı maden ocağında yüzeye çıkmak için bindiği yük vagonu devrildi. Vagonun altında kalan Karaöz hayatını kaybetti.
Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki bir maden ocağında dün akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Asim Karaöz (62), yüzeye çıkmak için ocakta yük taşımak için kullanılan vagona bindi. Bir süre sonra vagon devrildi. Asim Karaöz, vagonun altında kalıp, ağır yaralandı.
Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mengen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaöz, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Asim Karaöz'ün cenazesinin memleketi olan Karabük'te toprağa verileceği öğrenildi.
Etiketler: #maden ocağı #vagon #İşçi #bolu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'
- Mansur Yavaş'tan kürsüde 'R.O.K.' tepkisi!
- O işçi tutuklandı!
- Tutuklu öğrenci Esila Ayık Cumhuriyet’e konuştu
- 5 dakikada fırında: Sadece iki malzemeyle kek tarifi
- Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu
- Eurofighter’ı getirecek adım
- Ahmet Hakan'a 'Bahçeli' teşekkürü
- Süreç için tarih verdi: 'Gelişmeler olabilir'
- MHP, Devlet Bahçeli'yi yürürken paylaştı