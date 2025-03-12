Bolu'da ekiplerden 10 farklı 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama
Bolu’da düzenlenen 10 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 3-9 Mart tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 10 farklı operasyon yapıldı.
Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan operasyonlar sonucunda 3.15 gram esrar, 78 gram bonzai, 62.4 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza maddesi, 6 captagon maddesi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 2 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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