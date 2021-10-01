Bolu'da yasa dışı kripto para üretimine 3 gözaltı

Bolu'da jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı kripto para üretimi yapan 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
01 Ekim 2021 Cuma, 15:36
Bolu'da yasa dışı kripto para üretimine 3 gözaltı
Abone Ol google-news

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu kurdukları düzenekle yasa dışı kripto para üretimi yapılan 2 yere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bolu merkezi ve Gerede ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla kripto para üretimi yapılan toplam 3 ayrı düzenek içerisinde toplam 61 elektronik cihaz ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.





Video Haberler

En Çok Okunan Haberler