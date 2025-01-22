Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Dr. Ahmet Çetiz kimdir?

Bolu'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin isimleri netleşiyor. Yangında nöroloji hekimi Ahmet Çetiz, eşi ve üç çocuğu yaşamını yitirdi. Peki, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Dr. Ahmet Çetiz kimdir?

Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Dr. Ahmet Çetiz kimdir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:11

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen feci yangında şimdiye kadar 76 kişinin yaşamını yitirdiği faciada hayatını kaybeden isimler netleşmeye başladı. Yangında nöroloji hekimi Ahmet Çetiz, eşi ve üç çocuğu yaşamını yitirdi. Peki, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Dr. Ahmet Çetiz kimdir?

DR. AHMET ÇETİZ KİMDİR?

Nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz, GATA Tıp Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olmuş ve 2015 yılında GATA Nöroloji Uzmanlık Eğitimi’ni tamamlamıştır. Aynı zamanda Türk Nöroloji Derneği üyesi olan Dr. Çetiz, Medical Park Ankara (Batıkent) hastanesinde görev yapmıştır. 


Etiketler: #Kartalkaya #Ahmet Çetiz

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