Bora Gezmiş, kardeşi Deniz Gezmiş'i mezarı başında andı: 'Onlara, ülkeye olan borcumuz var'
Türkiye'de 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 50'nci yıl dönümünde mezarları başında anılıyor. Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, mezarlara karanfil bırakırken; "Onlara, ülkeye olan borcumuz var. Onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Biz burada üç baba, bir ben ile gömdük o üç kişiyi. Bakın şimdi binlerce kişi geliyor. Her geçen sene daha da artıyor" dedi.
Ulucanlar Cezaevi'nde 6 Mayıs 1972 tarihinde sabaha karşı idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anılıyor. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarları başına gelen binlerce yurttaş, kabirlerine karanfil bıraktı.
Mezardaki anmaya gelen Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, "Deniz Gezmiş Vakfı" yazılı karanfiller bıraktı.
"ONLARA, ÜLKEYE OLAN BORCUMUZ VAR"
Gezmiş; “İstanbul'dan geldik. Onlara, ülkeye olan borcumuz var. Onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Biz burada üç baba, bir ben ile gömdük o üç kişiyi. Bakın şimdi binlerce kişi geliyor. Her geçen sene daha da artıyor. Bilmiyorum, devamlı gelen varsa onlar da o tespite katılacaklar. Her geçen sene artıyor" dedi.
Yurttaşların katılımından mutlu olduklarını ifade eden Gezmiş, "Her yaştan var. Gençler geliyor. Hatta orta okul talebeleri bile formaları ile geliyor. Bu bizi mutlu ediyor, biraz acımızı hafifletiyor" diye konuştu.
Video Haberler
- Öldürülen Zeynep'in dedesi: 'Zevk için öldürdü'
- Parkta 'husumetlisini' öldürmüştü: Adliyeye sevk edildi
- Yunus Emre, kabri başında anıldı
- Anneler Günü’nde anneye çiçek almak lüks oldu
- 'Kafese koyup boş bir arsa bir arsaya bıraktık'
- Çocuğunu bir ay boyunca zincire vurdu
- Yükseltilip, kenara mı çekilecek?
- Tuzla Tersanesi'ndeki gemide patlama
- Bayramın 'seyahat' bilançosu belli oldu
- Yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Süleyman Soylu'ya ağır sözler
- Ümit Özdağ'dan, Soylu'ya yeni bir çıkış daha
- Su tankerine otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
- Sinan Oğan da bakanlık önüne gitmekten vazgeçti
- Soylu'ya 'memursun' göndermesi
- Özdağ'dan Soylu'ya bir çağrı daha!
- Özdağ engellenirken 'HAYDİ'li mesaj
- Zafer Partisi konvoyuna polis engeli!
- Çiğ süt fiyatları arttı!
- Kulüp başkanı isyan etti!