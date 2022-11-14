Borç batağındaki AKP’li Bursa Belediyesi'nden 5 milyonluk taşıt bağışı
Sayıştay’ın BURULAŞ 2021 raporu, 5.1 milyon TL’lik 27 taşıtını bağışladığını ortaya çıkardı. Belediye iştiraki BURULAŞ ise “ilerleyen yıllarda şirket tarafından bağış yapılmayacağını” belirtmekle yetindi.
Sayıştay’ın AKP’li Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım iştiraki BURULAŞ’a ait 2021 raporu, şirketin borç batağında olmasına karşın çeşitli belediyeler ve derneklere yaptığı “bağışı” ortaya çıkardı.
Sayıştay’ın BURULAŞ 2021 raporuna göre, şirket 222 milyon TL yıllık zarar ve 553.8 milyon TL borçlu olmasına ve ana sözleşmesindeki “taşınır bağışı yapamaz” hükmüne karşın 37 taşıt bağışında bulundu. Raporda, toplam değeri 5.1 milyon TL olan bağışların iki özel dernek, bir il belediyesi, bir büyükşehir belediyesi, bir yurtdışı belediyesi ve 15 ilçe belediyesine yapıldığı belirtildi. Sayıştay, mevzuata aykırı bu işlemlerdeki usulsüzlüğe dikkat çekti. BURULAŞ ise “ilerleyen yıllarda şirket tarafından bağış yapılmayacağını” belirtmekle yetindi.
"TARAFSIZLIK ZEDELENİR"
BURULAŞ’ın özel halk otobüslerine (ÖHO) de dayanaksız şekilde gelir desteği ödemesi yaptığı belirlendi. Rapora göre, 2021’de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden, BURULAŞ’a herhangi bir dayanak olmaksızın 71.2 milyon TL aktarıldı. BURULAŞ da özel halk otobüsü sahiplerine 16.5 milyon TL gelir desteği ödemesi yaptı. Sayıştay, yapılan işlemin usülsüz olduğuna dikkat çekerek “kamu kaynağı kullanan bir şirketin, mevzuatta dayanağı olmayan ödemeler yapmaması gerekir” uyarısında bulundu.
Ayrıca, Sayıştay’ın Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2021 denetim raporu da açıklandı. Rapora göre, 18 belediye meclis üyesi aynı zamanda belediyenin ortağı olduğu farklı şirketlerin yönetim kurullarında görev alıyor.
Video Haberler
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
- Arkadaşlıkları yüzleri gülümsetti
- Bağcılar Belediyesi tarafından 5 ton hamsi dağıtıldı
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- Yüksekova'da yoğun sis
- O anlar saniye saniye kamerada
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
En Çok Okunan Haberler
-
- İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı
- İstiklal'de patlama
- Kiraladıkları evde ölü bulundular
- Siyasilerden patlamaya ilişkin açıklama
- Fransa ve ABD'den açıklama
- Fenerbahçeli Pedro taraftardan özür diledi!
- Tatbikatta AFAD karıştı: Edis'ten yanıt gecikmedi
- İmamoğlu'ndan patlamaya ilişkin uyarı
- 'Çiğköfte'de büyük tehlike!
- Selahattin Demirtaş'tan saldırıya ilişkin açıklama