Boru fabrikası, atık suları dereye boşalttı

28 Nisan 2022 Perşembe, 13:19

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kiraz Deresi'nin Karadenizliler Mahallesi'nde kalan kısmında kirlilik tespit etti. Kahverengi çamura benzer maddeden numune alan ekipler, yaptıkları araştırmada kirliliğin, dere kenarındaki boru fabrikasından kaynaklandığını belirledi. Numuneler, analiz için laboratuvara gönderilirken, tutanak tutularak, soruşturma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Başişkele ilçesi Karadenizliler Mahallesi’nden geçmekte olan Kiraz Dere ve çevresinde yapılan rutin kontroller esnasında derede kirlilik görülmüştür. Kirliliğin kaynağının tespitine yönelik olarak dere boyunca yapılan incelemelerde, Başatlı Boru Profil San. Tic. A.Ş ünvanlı işletmeden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü ve Başkanlığımız teknik ekipleri ile birlikte tesiste yapılan incelemede, tesisin arıtma tesisinde bulunan atık sularını yağmur suyu hattına verdiği, oradan da dereye deşarj olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli numuneler alınarak mevcut duruma ilişkin tutanak düzenlenmiş olup gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi.