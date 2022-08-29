Boş kalan ofisler konut olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre boş kalan 50 bin ofis konuta dönüştürülecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını kaydetti. Kurum "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları şöyle sıraladı:
FİRMALARLA KONUT KAMPANYASI
"Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.
İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.
Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."
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