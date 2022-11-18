Boşandığı erkek tarafından pompalı tüfekle katledilen Hülya, toprağa verildi

18 Kasım 2022 Cuma, 13:48

Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi'nde, 17 Kasım Perşembe sabahı; Ali Alkan, 6 ay önce boşanmalarına rağmen, akraba oldukları için aynı soyadı taşıyan 3 çocuğunun annesi Hülya Alkan'a pompalı tüfekle ateş etti.

SOKAK ORTASINDA KATLETTİ

Göğsünden vurulan Hülya Alkan, yere yığıldı. Ali Alkan, daha sonra tüfeğin namlusunu bu kez çenesinin altına dayayıp ateşledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HÜLYA KURTARILAMADI

Hülya Alkan, ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne, Ali Alkan ise özel hastaneye kaldırıldı. Hülya Alkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Çenesi parçalanan Ali Alkan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Ali Alkan'ın eski eşini vurduğu, başında ağladığı ve daha sonra kendisini vurduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hülya Alkan'ın cenazesi, bugün ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Baba ocağı Saruhanlı ilçesi Tirkeş Mahallesi'ne getirilen Alkan'ın cenazesi, mahalle camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Defin sonrası taziyeleri kabul eden Hülya Alkan'ın babası Baki Alkan ve oğlu Azmet Alkan, uzun süre gözyaşı döktü.