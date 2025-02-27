Boşandığı kadını çocuklarının gözü önünde öldürüp, intihar etti!

Melikgazi ilçesinde boşandığı B.K. adlı kadını çocuklarının gözü önünde tabancayla öldüren erkek, aynı silahla intihar etti.

Boşandığı kadını çocuklarının gözü önünde öldürüp, intihar etti!
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AA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 14:56

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi 2127 Sokak'taki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu önüne çocuklarını almaya giden B.K.'ye (31), boşandığı R.Ç. (37) adlı erkek tabancayla ateş etti.

Çocuklarının gözü önünde B.K.'ye kurşun yağdıran R.Ç., daha sonra aynı silahla intihar etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.K. ile R.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı. B.K. ile R.Ç'nin geçen yıl temmuz ayında boşandığı öğrenildi.


Etiketler: #Çocuk #intihar #Kayseri #Kadın

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