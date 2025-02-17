Boşandıktan 20 gün sonra… Eski eşini tabancayla katletti!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 19:49

Güncelleme: 17.02.2025 - 19:49

Olay, 22 Kasım 2023 tarihinde Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar, restoranda arkadaşıyla yemek yediği sırada olaydan 20 gün önce boşandığı Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu. Yatar, başına ve boğazına isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybetti.

Yatar’ın cenazesi aynı ilçede kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olaydan sonra kaçan Vahyettin Polat, 6 gün sonra Yalova’nın Altınova ilçesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu. Polat, kaçmasında yardım ettiği belirtilen ağabeyi B.Ö. (40) ve akrabası M.Y. (39) ile birlikte adliyeye sevk edildi. Vahyettin Polat tutuklanırken, B.Ö. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı saldırı ve öldürme hakkında hazırlanan iddianamede susma hakkını kullandığı belirtilen Vahyettin Polat’ın ‘Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun’ kapsamında da 3 yıla kadar hapis istendi. Savcı, Vahyettin Polat’ın ağabeyi B.Ö. ve akrabası M.Y. hakkında ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

‘EŞİM BİR KEZ İNTİHARA KALKIŞTI’

Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1’i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, tutuklu sanık Vahyettin Polat ve kaçmasına yardım ederek suçluyu kayırmadan tutuksuz yargılanan M.Y. ve B.Ö. ile Ajda Yatar’ın babası Haydar Yatar ve ağabeyi Aydoğan Yatar, avukatlar ve tanıklar hazır bulundu. Mahkemeye kadar susma hakkını kullanan Polat, duruşmada yaptığı savunmada, Ajda Yatar ile 2012 yılında görücü usulü evlendiklerini belirterek ölen bir akrabalarının cenazesine gitmediği için aralarında sorunlar başladığını iddia etti. Polat, “Eşim 3 ayda bir babasının evine giderdi. Okul izninde yine gitti. Bir süre sonra ‘Örgüte üyeyiz seni dağa kaldırırız’ dediler korkudan bir şey diyemedim. Kendilerinden şikayetçi olmadım. Eşim bir kez intihara kalkıştı, işten eve geldiğimde bu durumu gördüm ve hastaneye götürdüm, ancak kendisi tedavi olmayı kabul etmedi” dedi.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Kendisinin cinsel istismara maruz kaldığını iddia eden sanık Vahyettin Polat, Ajda Yatar’ın ağabeyi tarafından cinsel istismara uğradığını, kızının da aynı şekilde istismara maruz kaldığını söyledi. Polat, “Çocuğum bir türlü iyileşmiyordu. Kızımın ilaçlarını satın almama rağmen ilaçların verilmediğini öğrendim. 2022’nin ekim ayında kızım için randevu oluşturdum. Kayınpederim bizim eve geldi. Çay içtikten sonra kızımı hastaneye götüreceğimi söyleyerek müsaade istedim. Kızım arabadayken, ’Bu tür insanları neden evimize alıyorsun?’ diye sordu. Dayısının kendisini soyduğunu ve kötü şeyler yaptığından bahsetti. Annesine ve dedesine söylediğini ancak konuyu kapattıklarını da söyledi. ’Seni aramak istediğimde beni pencereden sarkıttılar’ dedi. Evime döndüğümde kayınpederim evden çıkmıştı. Eşime sorduğumda durumu ağlayarak kabul etti. Kayınpederimi aradığımda beni tehdit etti, ’Arkamızda örgüt var’ dedi. Şikayetçi olmayı düşündüm ancak eşim kabul etmedi ve ’Babamın evine giderim, her şeyi reddederim’ dedi. 1 hafta bunun mücadelesini verdim ve şikayetçi olmayı kabul etti” diye konuştu.

‘EŞİM BU DURUMU SÜREKLİ BANA KOZ OLARAK KULLANDI’

Polat, savunmasının devamında, “Doktor, ’Çocuk ilaçları kullanmazsa ölecek’ dediği için ilaçları bilerek vermemişler. Kızımın istismar olayını şikayet edeceğim gün Ajda durumu ailesine anlatmış. Şikayet etmeyeyim diye eşim kendisini darp ettiğimi iddia ederek şikayette bulunmuş. Darp raporu istedim, darp raporunda bir şey çıkmadı. Ben olaya anlam veremeden eşim boşanma davası açtı. Ben de çocuklarım için suç duyurusunda bulundum. Çocuğumun ifadeleri Yalova’da alınmıştır. Bu süreç içerisinde kayınpederim tehditler savuruyordu, beni darbetmeye çalıştılar. Anlaşmalı boşanmak için tehditler savurdular, ’Dağa kaldırırız’ dediler. Kızım öz dayısı tarafından istismara uğramış, dünyam başıma yıkılmıştı. Anlaşmaya, boşanmaya razı oldum” dedi. Boşanma sürecinde hakimin eşine çocuklarıyla görüşmek isteyip istemediğini sorması üzerine eşinin görüşmek istemediğini söylediğini belirten Polat, “Hakim, ’Kızım aklın başına geldiği zaman çocuklarını alabilirsin’ dedi. Eşim, bu durumu sürekli bana koz olarak kullandı. ’Şikayetinden vazgeçmezsen çocukları alırım, kızımı örgütün hizmetçisi yaparım, ben de başkasıyla evlenirim’ dedi. Çok kez intihar etmek istedim ama çocuğum tek böbrekli, böbreğimi ona vermek için intihar etmedim, yoksa ben kendimden geçtim” ifadelerini kullandı.

‘TETİĞE BASTIM, DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI’

Olay gününü adliyeye şikayet için gittiğini ancak öğle arasına denk gelmesi nedeniyle kapalı olması sebebiyle kahvaltı yapmak için kafede oturduğunu ve o sırada Ajda Yatar ve arkadaşını gördüğünü belirterek, “50 metre takip ettim sonra geri döndüm. Arabayı park ettiğim yere gittim. Eşimin bana baktığını gördüm. Sakince konuşmak için yanına gittim. Lokantanın 2. katına çıkar çıkmaz Ajda masasından kalkarak bana saldırdı ve küfür etti. ’Beni neden takip ediyorsun? Seni öldürtürüm’ dedi. Ben de onu sakinleştirmeye çalışırken bana ’Ben başkasıyla evlenirim, sen de köpek gibi peşimden koşarsın’ dedi. Oradaki insanlar da bana hakaretlerde bulundular ve üstüme yürüdüler. Ben kontrolden çıktım ve olaylar yaşandı. Olaydan dolayı pişmanım” dedi.

Yanında bulunan tabancayı tehdit aldığı için yanında taşıdığını söyleyen Polat, “Çocuklarımdan dolayı psikolojim yerinde değildi. Tetiğe bastım, dünyam başıma yıkıldı. Daha önce uzaklaştırmayı ihlal ettiğim için cezaevinde yattım. Eşimi çok seviyordum, ayrılmak da istemiyordum" diye konuştu.

‘Suçluyu kayırma’ suçundan tutuksuz yargılanan M.Y. ifadesinde olaydan haberinin olmadığını, Polat’ın anlatımıyla haberinin olduğunu ve kendisine teslim olmasını söylediğini ifade etti. B.Ö. ise olay günü Yalova’da olduğunu Vahyettin Polat ile hiç görüşmediklerini belirtti.

‘İSTİSMAR OLAYI İFTİRADIR’

Ajda Yatar’ın ağabeyi Aydoğan Yatar, sanığın kardeşi ve ablasının kız kardeşine şiddette bulunduğunu, tehdit nedeniyle kardeşinin çocuklarını alamadığını söyleyerek, “Kardeşim 10 yıllık süreç içerisinde gördüğü şiddetten dolayı onlarca kez küsüp baba evine gelmiştir. Kız kardeşimi zorla da olsa ikna ederek geri evine gönderiyorduk. Tüm sanıklardan şikayetçiyim. İstismar olayı iftiradır. İstismar olayını gerçekleştirdiği iddia edilen abim yüzde 99 görme engellidir. Sanık defalarca kız kardeşimin başına silah dayayıp ’Sen balkondan atla, elimi kana bulama’ demiştir. Sanık, annemin önünü keserek, ’Senin 4 oğlunu öldüreceğim’ diyerek tehdit etmiştir. Şikayetçiyim” dedi.

Ajda Yatar’ın babası Haydar Yatar ise kızının evliliğinde hep huzursuzluk olduğunu söyleyerek, “Korucu başlığı yaptım. 9 çocuk babasıyım. Çocuklarımın hepsi evli, diğer dünürlerim ile sorun olmadı da sanıkla mı oldu. Ben senaryo yazmasını bilmem, yaşananları anlatıyorum. Beni PKK ile itham ediyor, senaryo yazıyor. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

‘ÇOK YAKINDAN ATEŞ ETTİ’

Olay günü Ajda Yatar’ın yanında olan arkadaşı Melek E. tanık olarak dinlendi. Melek E., Ajda’nın eşinin kendisini kemerle dövdüğünü, çocuklarını özlediğini, zorlayarak imzayla çocuklarından uzak kaldığını söyledi. Vefatından birkaç gün önce sanığın bizi takip ettiğini öğrendik. Olay günü Ajda ile sınava, sonrasında da yemek yemeye gittik. Ajda elini yıkamaya gittiği sırada olay yaşandı. Çok yakından ateş etti. Sanık Ajda’ya, ’Sen nasıl beni bırakırsın? Nasıl pantolon giyersin?’ diyerek bir şeyler söyledi ve küfür etti. Sanık 4-5 el ateş ettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi çıktı" dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı erteledi.

‘KATİL, KENDİ ÇOCUKLARINI HARCADI’

Duruşma sonrası Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Ajda Yatar’ın ağabeyi Aydoğan Yatar, “Katilden şöyle bir beklentim vardı; en azından öldürdüğü kişiyi adam gibi çıkıp da ‘Öldürdüm’ deyip konuyu kapatmasını beklerdim ama o kendine yakışanı yaparak kendi çocuklarını harcadı. Şu an küçücük çocukların geleceği ile oynamaktadır. Kız çocuğunun üzerine iftira atarak buradan yürüyüp kendine bir indirim sağlamaya çalışmakta. Çocukların tamamını yakarak, geleceğini düşünmeden kendine buradan bir çıkış yolu sağlamaya çalıştı. Söylediği şeylerin tamamı deli saçması, iftiradan ibarettir. Umarım gerekli cezayı alacaktır. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu şekilde devam ederse, yeğenlerimi kötü şekilde, doldurarak büyütmeye çalışırlarsa devlet korumasına alınmasını talep edeceğim. Çünkü gerçekten çocuklar üzerinden yürümeye çalışan bir cani var. Yeğenlerim beni duysunlar; siz bizim canımızsınız, Ajda’nın bize emanetisiniz” dedi.