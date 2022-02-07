Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini vuran şahıs tutuklandı
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini pompalı tüfekle vuran şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Abdulkadir K. (25) isimli şahıs, iddialara göre boşanma aşamasına olduğu eşi Büşra Kargılı (20) ile annesi Selda Ormantepe’yi evlerinin önünde pompalı tüfekle 3 el ateş ederek yaraladı.
Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Büşra Kargılı olay yerine gelen ambulans ile üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, elinde ve yüzünde saçma yaraları bulanan annesi Selda Ormantepe’de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay sonrası firar eden Abdulkadir K., ilçedeki Keçeli Mezarlığı’nda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
İlgili Haberler
- Boşanma aşamasında olduğu kadını kaçıran ve tahliye edilen Mithat Topal'a elektronik kelepçe
- Konya'da boşanma aşamasındaki eşinin kardeşini vurdu
- Boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp, intihar etti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Trabzonsporlu futbolcu transferi hakkında konuştu
- Sert sözlerle istifa etti
- Elektrik faturalarına düzenleme geliyor
- Doktora mermerle saldırmıştı, olayda yeni gelişme
- Bomba alarmı! Trafik durduruldu
- Bakan Nebati'den 'Londra toplantısı' açıklaması
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Üsküdar' açıklaması
- Eşini ve kayınvalidesini vurmuştu, tutuklandı
- Elon Musk'a mahkeme şoku: Celp geldi
- Sedef Kabaş'tan 'IŞİD' açıklaması