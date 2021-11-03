Boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürüp, intihar etti
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, Hüseyin Şentürk (71), boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk (71) ve kızı Sevda Şentürk’ü (49) tabancayla vurarak öldürdü. Hüseyin Şentürk, olay yerinden otomobille uzaklaştıktan kısa süre sonra tabancayla intihar etti.
Olay, saat 19.00 sıralarında kırsal Yamalak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Şentürk, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk ile konuşmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Şentürk yanında getirdiği tabancayı çıkartarak, önce eşi Huriye Şentürk, ardından da kızı Sevda Şentürk'e art arda ateş etti.
Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin Şentürk 35 AN 7529 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Huriye Şentürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan Sevda Şentürk ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Sevda Şentürk de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
300 METRE SONRA KENDİNİ VURDU
Olay yerinden otomobille kaçan Hüseyin Şentürk, yaklaşık 300 metre gittikten sonra aracın içinde aynı tabanca ile kendini vururak intihar etti. Şentürk ailesinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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