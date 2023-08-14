Boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan Ahmet U. isimli erkek, aynı silahla intihar etti.

AA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 21:54
Boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
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Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir zincir markete giren Ahmet U. (52) boşanma aşamasındaki eşi Elif U. (47) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Ahmet U, yanında getirdiği tabancayla eşine doğru ateş edip, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif U, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ahmet U'nun cenazesi morga kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan kadının tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan Elif U'nun 3 kez koruma kararı aldırdığı öğrenildi. 


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