Boşanma davası açan eniştelerini öldürdüler!
Ağrı'da Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt'ı tabancayla öldürüp babası Ahmet Beyazıt'ı da ağır yaraladı.
Ağrı'nın Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt ve babası Ahmet Beyazıt'ın içerisinde bulunduğu 04 DD 735 plakalı hafif ticari araca önce traktörle çarptı.
Ö.K. ve B.K., daha sonra tabancayla araca rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet Beyazıt ile oğlu Osman Beyazıt ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılardan Osman Beyazıt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babası Ahmet Beyazıt'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan Ö.K. ve B.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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