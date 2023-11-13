Boşanma davası açan eniştelerini öldürdüler!

Ağrı'da Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt'ı tabancayla öldürüp babası Ahmet Beyazıt'ı da ağır yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 17:48
Boşanma davası açan eniştelerini öldürdüler!
Abone Ol google-news

Ağrı'nın Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında Ö.K. ve B.K., kız kardeşlerine boşanma davası açan enişteleri Osman Beyazıt ve babası Ahmet Beyazıt'ın içerisinde bulunduğu 04 DD 735 plakalı hafif ticari araca önce traktörle çarptı.

Ö.K. ve B.K., daha sonra tabancayla araca rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet Beyazıt ile oğlu Osman Beyazıt ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan Osman Beyazıt tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babası Ahmet Beyazıt'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Ö.K. ve B.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


Ağrı enişte boşanma silahlı saldırı silah

İlgili Haberler

İzmir'de ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla öldürdü

İzmir'de ev sahibi tartıştığı kiracısını silahla öldürdü
Ortalık savaş alanına döndü... Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü... Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler