Boşanma iddialarını doğrulamıştı: Kanye West ile Bianca Censori yeniden bir arada

Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:49

Güncelleme: 21.04.2025 - 16:49

Bir süredir boşanma haberleriyle gündemde olan Kanye West ve Bianca Censori çifti, İspanya'da birlikte görüntülendi.

47 yaşındaki ünlü rapçi ile 30 yaşındaki eşi, Balear Adaları’ndaki bir Hint restoranına girerken kameralara yakalandı.

Kanye West, bu ayın başında yayımladığı yeni albümü WW3'te yer alan "BIANCA" adlı şarkısıyla, eşine dair dikkat çeken sözler paylaşmıştı.

Şarkıda, "Bebeğim kaçtı / Ama önce beni hastaneye yatırmaya çalıştı... Bianca dönene kadar bütün gece ayaktayım, uyumayacağım..." dizeleriyle ilişkilerine dair çalkantılı bir tablo çizmişti.

Ünlü çift, son dönemde sadece özel hayatlarıyla değil, aynı zamanda yarattıkları sansasyonlarla da sıkça gündeme geldi.

Bianca Censori'nin Grammy kırmızı halısına neredeyse çıplak bir şekilde çıkması büyük tartışma yaratırken, Kanye West’in gamalı haç amblemli tişört üretmesi ve sosyal medya paylaşımlarında Yahudi karşıtı ifadeler kullanması kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.