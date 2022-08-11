Boşanma sürecindeki eşi tarafından vurulan Ezgi Özarslan yaşamını yitirdi
İzmir'de, boşanma aşamasında olduğu 36 yaşındaki Deniz Özarslan tarafından vurulan Ezgi Özarslan, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İzmir Konak'ta Mersinli Mahallesi'nde 28 Temmuz'da Deniz Özarslan isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu 31 yaşındaki Ezgi Özarslan'ın çalıştığı işyerine geldi.
Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.
Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucu pozitif çıkınca Özarslan'ın organları bağışlanamadı. Bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Bu arada Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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