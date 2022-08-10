25 yıllık cinayeti, 'Eski evde kazı yapmam gerekiyor' sözü ortaya çıkarmış
Kahramanmaraş'ta, 25 yıl önce eşi Arap Tanıdır'ı, 22 yıl önce de kızı Zeynep Tanıdır'ı öldüren Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım eden oğlu Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi tutuklandı. Cinayet, teknik takipte, şüphelilerden Mehmet Tanıdır'ın annesine söylediği "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" sözüyle ortaya çıkarıldı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip, kentteki faili meçhul olayları aydınlatmak için 4 ay önce çalışma başlattı. Ekipler, ilk olarak Zeynep Tanıdır'ın ismi açıklanmayan kızının 2015'te yaptığı, sonuçsuz kalan kayıp başvurusunu inceledi.
Video Haberler
- Gebze'de orman yangını!
- Iğdır’da hareketli dakikalar
- Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
- Derelerin beton kanala alınmasına tepki
- Şişli'de doğalgaz borusu patladı
- Üst geçitte intihar girişimi
- 25 yıllık cinayeti, bu sözler ortaya çıkarmış...
- Uyarılar art arda gelmişti
- Motorine zam geliyor!
- Bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- 'Soylu’nun görevden alınması an meselesi'
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Domino's iflasını açıkladı: Tüm restoranlarını kapadı
- '11 parti ile görüştüm...'
- Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi isyan etti