25 yıllık cinayeti, 'Eski evde kazı yapmam gerekiyor' sözü ortaya çıkarmış

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Kahramanmaraş'ta, 25 yıl önce eşi Arap Tanıdır'ı, 22 yıl önce de kızı Zeynep Tanıdır'ı öldüren Hayriye Fındıkoğlu ile ona yardım eden oğlu Mehmet Tanıdır ve Fahri Çiftçi tutuklandı. Cinayet, teknik takipte, şüphelilerden Mehmet Tanıdır'ın annesine söylediği "Eski evde kazı yapmam gerekiyor" sözüyle ortaya çıkarıldı.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:26

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip, kentteki faili meçhul olayları aydınlatmak için 4 ay önce çalışma başlattı. Ekipler, ilk olarak Zeynep Tanıdır'ın ismi açıklanmayan kızının 2015'te yaptığı, sonuçsuz kalan kayıp başvurusunu inceledi.

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