25 yıllık cinayeti, 'Eski evde kazı yapmam gerekiyor' sözü ortaya çıkarmış

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:26

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde oluşturulan özel ekip, kentteki faili meçhul olayları aydınlatmak için 4 ay önce çalışma başlattı. Ekipler, ilk olarak Zeynep Tanıdır'ın ismi açıklanmayan kızının 2015'te yaptığı, sonuçsuz kalan kayıp başvurusunu inceledi.

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