Bağcılar'da 'parkta' cinayet: Anbean kameraya yansıdı

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İstanbul Bağcılar'da 3 kişi, aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki Rohat Gün'ü konuşmak için çağırdıkları parkta tabancayla ateş ederek öldürdü. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:43

Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir parkta, 5 Ağustos Cuma günü iddiaya göre 3 kişi aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki Rohat Gün'ü konuşma bahanesiyle parka çağırdı. Gruptan bir kişi, Rohat Gün'le beraber yürüdüğü sırada arkalarındaki kişi belindeki tabancasını çıkarıp bir el ateş etti.

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