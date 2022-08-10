Bağcılar'da 'parkta' cinayet: Anbean kameraya yansıdı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:43

Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir parkta, 5 Ağustos Cuma günü iddiaya göre 3 kişi aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki Rohat Gün'ü konuşma bahanesiyle parka çağırdı. Gruptan bir kişi, Rohat Gün'le beraber yürüdüğü sırada arkalarındaki kişi belindeki tabancasını çıkarıp bir el ateş etti.

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