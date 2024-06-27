Botları sürükleniyordu: 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 kaçak göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 12:35
Botları sürükleniyordu: 19 kaçak göçmen kurtarıldı
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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından lastik bot içerisindeki 19 kaçak göçmen kurtarıldı. 

Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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