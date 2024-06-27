Botları sürükleniyordu: 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 27.06.2024 - 12:35

Güncelleme: 27.06.2024 - 12:35

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından lastik bot içerisindeki 19 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.