Botları sürükleniyordu: 19 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 19 kaçak göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından lastik bot içerisindeki 19 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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